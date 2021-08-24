По Москве курсируют 800 новых низкопольных автобусов коммерческих перевозчиков

В Москве теперь курсируют более 800 новых низкопольных автобусов коммерческих перевозчиков. Об этом сообщили в Дептрансе.

Они на 13% более вместительные и удобнее для людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками, велосипедами и самокатами. В новых автобусах предусмотрели зарядки USB, Wi-Fi, а также климат-контроль и даже систему контроля усталости водителя. Оплатить проезд можно по безналу.

В Дептрансе отметили, что появление новых машин стало возможным благодаря совместной работе города и частных перевозчиков по заключениям государственных контрактов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.