В ЦОДД рассказали, что изменилось после полного запуска ЦКАД

Руководитель дирекции организации дорожного движения ГКУ ЦОДД Сергей Назаров рассказал, что после введения системы пропусков для грузовых автомобилей свыше 3,5 тонны, а также полного открытия ЦКАД количество грузовиков в Москве уменьшилось на 10%.

По его словам, также на треть сократилось количество ДТП с участием тяжелых машин.

"При этом проблем с доставкой грузов и продуктов не наблюдается. Те грузовики, которые везут товары в Москву, заранее получают пропуска и спокойно передвигаются по городу", – отметил Назаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.