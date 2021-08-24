Бочкарев: общая строительная готовность станции "Текстильщики" БКЛ метро оценивается в 50%

13:15
Станция "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро готова наполовину. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики.
Основные монолитные конструкции установлены на 90%. Параллельно монтируют инженерные системы и уже занимаются отделкой. Установили 6 из 13 эскалаторов, на платформе укладывают гранит.
На восточном участке линии активное строительство идет также на станциях "Печатники", "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон". Общая готовность этого участка – около 43%.
На прошлой неделе начали прокладывать последний, 70-ый, тоннель на БКЛ между станциями "Кленовый бульвар" и "Каширская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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