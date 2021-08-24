Движение на столичных дорогах оценивается в 4 балла

По данным ЦОДД, столичный трафик составляет 4 балла. Водителям приходится притормаживать на шоссе Энтузиастов – на участке от улицы Главная аллея до метро "Площадь Ильича". Скорость потока составляет не более 15 километров в час.

Из-за продолжающихся дорожных работ на внутренней стороне Третьего транспортного кольца затруднено движение на участке от Фрунзенской набережной до Кутузовского проспекта.

В бордовый цвет окрасилась внешняя сторона Садового кольца в районе метро "Красные ворота". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.