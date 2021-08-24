Виртуальная карта "Тройка" появится в сервисе Samsung Pay. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, это должно стать одним из этапов развития бесконтактных платежей. Подобные сервисы пользуются популярностью у москвичей. В этом году ими воспользовались уже более 60 миллионов раз. Поэтому мэр поставил перед Дептрансом задачу создать как можно больше удобных способов оплаты проезда.

В частности, виртуальную "Тройку" уже испытывают в сервисе Google Pay. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.