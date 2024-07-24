Новости часа: Дептранс предупредил столичных водителей о непогоде 25 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичным автомобилистам следует быть аккуратными за рулем в четверг, 25 июля, из-за сильного дождя. Об этом заявили в Дептрансе.

Одобрен проект реконструкции Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, сообщили в Главгосэкспертизе.

Экспозиция электронных сервисов "Цифровые технологии Москвы" откроется на Манежной площади, рассказала заммэра Наталья Сергунина.