Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 23:55

Транспорт

Новости часа: Дептранс предупредил столичных водителей о непогоде 25 июля

Новости часа: Дептранс предупредил столичных водителей о непогоде 25 июля

Новости часа: День города в Москве будет отмечаться 7 и 8 сентября

Пассажиры на МЦД с момента запуска диаметров совершили 1 млрд поездок

Новости часа: пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 млрд поездок

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июля

С 1 августа "Аэроэкспресс" перестанет ходить в аэропорт Внуково

Сервисы аренды электросамокатов организовали собственные отделы контроля в столице

Новости часа: пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 млрд поездок

Московским центральным диаметрам исполнилось 5 лет

Собянин: 1 млрд поездок совершили пассажиры на МЦД с момента запуска диаметров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичным автомобилистам следует быть аккуратными за рулем в четверг, 25 июля, из-за сильного дождя. Об этом заявили в Дептрансе.

Одобрен проект реконструкции Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, сообщили в Главгосэкспертизе.

Экспозиция электронных сервисов "Цифровые технологии Москвы" откроется на Манежной площади, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Читайте также
транспортобществопогодагородтехнологиивидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика