Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 24 июля

В ежедневной сводке столичный Дептранс напомнил о строительных работах на Лужнецкой эстакаде, 14-м километре МКАД, а также на участке с 29-го по 32-й километр. Объехать их можно по скоростному диаметру и проспектам Багратиона и Кутузовскому.

По прогнозам ведомства, вечерняя загруженность дорог составит 5–6 баллов. Затруднения возможны в центре, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

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