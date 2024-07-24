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24 июля, 08:30

Транспорт

Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 24 июля

Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 24 июля

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В ежедневной сводке столичный Дептранс напомнил о строительных работах на Лужнецкой эстакаде, 14-м километре МКАД, а также на участке с 29-го по 32-й километр. Объехать их можно по скоростному диаметру и проспектам Багратиона и Кутузовскому.

По прогнозам ведомства, вечерняя загруженность дорог составит 5–6 баллов. Затруднения возможны в центре, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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