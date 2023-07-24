С начала 2023 года в Москве открыли 13 новых маршрутов наземного транспорта. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Ликсутов рассказал, что в будние дни маршруты перевозят более 16 тысяч пассажиров. На линиях работают современные автобусы и электробусы российского производства.

Отмечается, что появился новый маршрут в районе метро "Митино". Электробус соединяет крупный жилой комплекс и улицу Дубравную со станцией метро. Интервал движения составляет всего 5 минут. Еще один маршрут запустили после открытия станции БКЛ "Сокольники", который связал ее со станцией "Семеновская" Арбатско-Покровской линии. Также до метро "Филатов Луг" стало проще добираться жителям ЖК "Испанские кварталы". От станции "Коммунарка" удобнее стало проехать и в ЖК "Скандинавия".

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