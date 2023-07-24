Два вагона электропоезда загорелись в Подмосковье. Инцидент случился на станции Подсолнечная. По данным МЧС, возгорание произошло на крышах вагонов, а площадь пожара составила два квадратных метра.

Сообщается, что состав следовал из Москвы в Конаково. По предварительной информации, произошло короткое замыкание и вагоны загорелись. Пассажиры самостоятельно эвакуировались.

На место ЧП был направлен маневровый локомотив. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время огонь потушен. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.