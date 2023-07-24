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24 июля, 22:30

Происшествия

Два вагона электропоезда загорелись в Подмосковье

Два вагона электропоезда загорелись в Подмосковье

Вагон электрички загорелся на станции Подсолнечная в Московской области

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Два вагона электропоезда загорелись в Подмосковье. Инцидент случился на станции Подсолнечная. По данным МЧС, возгорание произошло на крышах вагонов, а площадь пожара составила два квадратных метра.

Сообщается, что состав следовал из Москвы в Конаково. По предварительной информации, произошло короткое замыкание и вагоны загорелись. Пассажиры самостоятельно эвакуировались.

На место ЧП был направлен маневровый локомотив. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время огонь потушен. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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