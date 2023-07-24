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В Москве открыли 13 новых маршрутов наземного транспорта с начала 2023 года

В Москве открыли 13 новых маршрутов наземного транспорта с начала 2023 года

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С начала года в Москве открыли 13 новых маршрутов наземного транспорта. В будние дни они перевозят более 16 тысяч пассажиров. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На линиях работают современные автобусы и электробусы российского производства. Например, появился новый маршрут в районе метро "Митино". Электробус соединяет крупный жилой комплекс и улицу Дубравную со станцией метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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