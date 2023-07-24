Движение машин по трассе Джанкой – Симферополь восстановлено

В Крыму восстановлено движение машин по трассе Джанкой – Симферополь. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Трафик возобновили после того, как трассу обследовали специалисты Минобороны, МЧС и дорожных служб.

В Джанкойском районе также возобновлено железнодорожное сообщение. Поезда следуют с опозданием, а в пути были задержаны несколько составов, в том числе Москва – Симферополь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.