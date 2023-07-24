Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:30

Транспорт

Движение машин по трассе Джанкой – Симферополь восстановлено

Движение машин по трассе Джанкой – Симферополь восстановлено

Движение автомобилей и поездов перекрыли в Джанкойском районе Крыма

"Утро": движение затруднено на Каширском шоссе

Движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева перекрыли в столице

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

"Утро": затор длиной пять километров образовался на Ярославском шоссе

Движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева перекрыли в Москве

"Утро": движение транспорта затруднено на внешней стороне ТТК

В РФ предложили отменить штрафы с частных камер за нарушение ПДД

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

В Крыму восстановлено движение машин по трассе Джанкой – Симферополь. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Трафик возобновили после того, как трассу обследовали специалисты Минобороны, МЧС и дорожных служб.

В Джанкойском районе также возобновлено железнодорожное сообщение. Поезда следуют с опозданием, а в пути были задержаны несколько составов, в том числе Москва – Симферополь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионывидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика