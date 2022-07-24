Эксперты рассказали о популярности "мобильных дач"

Безопаснее всего путешествовать не выходя из дома. И хотя трейлеры стоят примерно как однушки в Москве, с начала пандемии их продажи только увеличиваются.

Почему россияне полюбили "мобильные дачи"? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.