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Новости

24 июня, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 июня

"Мой район. Новости": Ярославский вокзал интегрируют в единый транспортный каркас столицы

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ЦОДД спрогнозировал снижение количества машин на столичных дорогах

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Рижской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе Химкинского моста, на внешней стороне ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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