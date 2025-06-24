В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 июня

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Рижской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе Химкинского моста, на внешней стороне ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.