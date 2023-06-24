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Новости

Новости

24 июня, 11:40

M24.RU

Электротрамвайчик курсирует от причала Киевский до Шелепихинской набережной

Электротрамвайчик курсирует от причала Киевский до Шелепихинской набережной

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Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская сделала обзор речного электросудна, которое курсирует от причала Киевский до Шелепихинской набережной.

20 июня был запущен первый регулярный маршрут водного электротранспорта, который будет перевозить пассажиров круглый год.

Длина первого маршрута – чуть больше 6,5 километра. Судно делает четыре остановки: Трехгорный, Сити-Багратион, Сити-Центральный и Кутузовский.

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