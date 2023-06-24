Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июня

Все столичные авиагавани работают штатно на фоне введения режима КТО

Москвичам показали ситуацию на столичных дорогах

На подъезде к аэропорту Шереметьево усилены меры безопасности

Собянин попросил москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу

Москвичам показали ситуацию с движением транспорта в столице

Автобусное сообщение остановлено в районе Липецкой области из-за военной техники

На подъезде к аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности

Автобусные рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону отменили

Аэропорты в Москве продолжат работу в штатном режиме

На подъезде к аэропорту Шереметьево усилены меры безопасности. При этом все столичные авиагавани работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службах аэропортах. На фоне введения режима контртеррористической операции продолжают обслуживать рейсы

В Калужской области временно ограничат движение транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на оперштаб. Въезды в Липецк перекрыты по двум направлениям, сообщают местные власти.

Понедельник, 26 июня, в Москве будет нерабочим днем, сообщил Сергей Собянин. Продолжат работу органы власти, городские службы, предприятия ОПК, отметил мэр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородрегионымэр МосквывидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика