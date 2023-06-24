Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июня

На подъезде к аэропорту Шереметьево усилены меры безопасности. При этом все столичные авиагавани работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службах аэропортах. На фоне введения режима контртеррористической операции продолжают обслуживать рейсы

В Калужской области временно ограничат движение транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на оперштаб. Въезды в Липецк перекрыты по двум направлениям, сообщают местные власти.



Понедельник, 26 июня, в Москве будет нерабочим днем, сообщил Сергей Собянин. Продолжат работу органы власти, городские службы, предприятия ОПК, отметил мэр.

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