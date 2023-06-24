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24 июня, 16:15

Транспорт

Многокилометровые заторы сформировались на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

Многокилометровые заторы сформировались на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

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Многокилометровые заторы образовались на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Там перекрыта дорога.

Кроме того, есть ограничения и на трассе М-2 "Крым". МЧС подвозит воду для водителей водителям. В южных регионах температура доходит до 28 градусов. На помощь людям, застрявшим в заторе, отправились и волонтеры из Москвы, Тулы и Краснодара. Они тоже везут еду и воду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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