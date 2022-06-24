В центре Москвы ограничат движение из-за общегородского бала "Выпускной" 25 июня

Школьные выпускные, включая общегородской бал "Выпускник", пройдут в Москве в субботу, 25 июня. Из-за этого в центре города ограничат движение.

С 07:00 нельзя будет проехать на нескольких участках Ильинки. С 16:00 до утра воскресенья ограничат съезд с Крымского Вала в сторону Ленинского проспекта. А около полуночи субботы станут недоступны улицы Москворецкая и Варварка, а также Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост и три соседних набережных. Кроме того, на Ильинке, Моховой и около Крымского моста ограничат возможность парковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

