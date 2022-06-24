Новости последнего часа: свыше 100 тыс пассажиров транспорта Москвы подключены к Face Pay

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Жанна Ермолина рассказала, что более 100 000 пассажиров московского транспорта подключились к системе Face Pay.

В администрации Сочи подтвердили обнаружение второго погибшего после того, как в Черное море смыло два автомобиля.

Минтранс РФ не подтвердил опасения ICAO о безопасности полетов бортов, переведенных в российский реестр.

