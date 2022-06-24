Новости последнего часа: на семи вокзалах Москвы будут раздавать воду в вечерний час пик

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На семи вокзалах Москвы в вечерний час пик из-за жары будут раздавать воду. Об этом заявили власти города.

На колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ началась установка кабин. Вес одной кабины составляет 4,3 тонны, каждая способна выдержать нагрузку в 1 125 килограммов.

Роспотребнадзор запретил купаться в зоне отдыха "Левобережье" и Тропареве из-за плохого качества воды. Там установят знаки о запрете купания.

