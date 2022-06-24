Новый поезд "Сапсан" отправился в рейс из Санкт-Петербурга в Москву

Обновленный поезд "Сапсан" отправился в рейс из Санкт-Петербурга в Москву. Поезд стал более комфортным. В вагоне первого класса появились двухместные купе "Премиум" с диванами. А в вагонах экономкласса установили кресла с функцией поддержки спины, возле каждого места – розетки и разъемы для зарядки смартфонов. В вагонах также появились кулеры с питьевой водой.

К запуску готовят еще три состава. О техническом обслуживании "Сапсанов" – в эфире телеканала Москва 24.