Столичным водителям показали ситуацию на дорогах

Столичным водителям рассказали о ситуации на дорогах Москвы. Автомобили свободно передвигаются по Ярославскому шоссе.

При этом на шоссе Энтузиастов движение затрудненно. Интенсивность заторов составляет примерно семь баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

