Весенний велофестиваль проходит в Москве

Москва превратилась в столицу велоспорта, в городе проходит весенний велофестиваль. Утром состоялась масштабная гонка "Садовое кольцо".

Участники соревнований отметили блестящую атмосферу, бодрость и здоровое соперничество. С 00:00 до 19:30 закрыто движение на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, с 10:00 до 19:30 на улице Большой Спасской, а также запрещена парковка на участках ограничений.

