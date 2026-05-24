Пассажирам напомнили о правилах провоза пауэрбанков в самолетах. На борт разрешено брать только устройства определенной мощности. Внешние аккумуляторы емкостью до 100 ватт часов можно перевозить без ограничений.

Провоз устройств мощностью от 100 до 160 ватт часов необходимо заранее согласовывать с авиакомпанией. Более мощные аккумуляторы перевозить в салоне запрещено. Речь идет в том числе о батареях для дронов и электросамокатов.

