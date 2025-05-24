На Таганской площади в Москве проходит проверка велокурьеров и пользователей СИМ

В Москве проходят профилактические рейды по пользователям средств индивидуальной мобильности. На Таганской площади автоинспекторы останавливают велокурьеров, чтобы напомнить им о правилах дорожного движения.

По словам представителей ГИБДД, сотрудники кикшерингов помогают фиксировать нарушения – пользователи могут передать фото номера устройства, и оператор выпишет штраф. Также помогают бдительные горожане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.