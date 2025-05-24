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24 мая, 09:15

Транспорт

В центре Москвы ограничили движение из-за полумарафона

В центре Москвы ограничили движение из-за полумарафона

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В столице действуют временные ограничения на проезд и парковку в связи с проведением полумарафона. Закрыт проезд по Васильевскому Спуску, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту, Варварке и прилегающему переулку.

Также движение перекрыто на Большой Ордынке, Большой Полянке, Житной улице, Новинском бульваре и Смоленской улице. Кроме того, нельзя проехать по ряду набережных и Крымскому проезду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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