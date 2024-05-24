Активировать онлайн-пополнение "Тройки" теперь можно на турникетах метро и МЦК

Активировать онлайн-пополнение "Тройки", а также карты москвича теперь можно на турникетах метро и МЦК. Эта функция стала доступна с 24 мая. Теперь билет будет записываться автоматически в момент оплаты проезда на турникетах. После этого на экране появится надпись: "Записано пополнение".

По данным Дептранса, такая опция позволит двум миллионам пассажиров экономить до 20 минут в месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.