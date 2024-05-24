Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 07:30

Транспорт

Российские авиакомпании могут начать штрафовать за ошибки в билетах

Российские авиакомпании могут начать штрафовать за ошибки в билетах

"Аэроэкспресс" запустит новый автобусный маршрут до Шереметьево с 1 июня

Станции проката водного транспорта будут работать в столице до сентября

МФЦ столицы приостановят выдачу прав и регистрацию транспорта 26 мая

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Новости часа: федеральные музеи подключатся к туристическому сервису Russpass

Новости часа: в Москве стартовали испытания беспилотного трамвая

"Безопасный город": аварийность в столице снизилась на 4%

Москвичам рассказали о главных новостях 23 мая

Новости часа: Сергей Собянин объявил о начале испытаний первого в РФ беспилотного трамвая

Российские авиакомпании могут начать штрафовать за ошибки в билетах. В Минтрансе обсуждают виды наказания для перевозчиков за опечатки, из-за которых люди не могут подняться на борт воздушного судна. Об этом пишут СМИ.

Некоторые эксперты предупреждают, что принятие такого решения может привести к тому, что клиенты начнут специально допускать ошибки, чтобы взыскать с компании деньги через суд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика