Российские авиакомпании могут начать штрафовать за ошибки в билетах. В Минтрансе обсуждают виды наказания для перевозчиков за опечатки, из-за которых люди не могут подняться на борт воздушного судна. Об этом пишут СМИ.

Некоторые эксперты предупреждают, что принятие такого решения может привести к тому, что клиенты начнут специально допускать ошибки, чтобы взыскать с компании деньги через суд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

