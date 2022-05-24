Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге РФ

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной части России продлили до 31 мая. Ограничения затронули воздушные гавани в Анапе, Геленджике, Краснодаре, а также в Симферополе, Белгороде, Ростове-на-Дону и других городах.

В ведомстве в качестве альтернативы советуют пассажирам пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.