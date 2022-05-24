Стоимость проезда на Северном обходе Одинцова изменится с 1 июня

Цену проезда на Северном обходе Одинцова изменят с 1 июня 2022 года. По информации оператора, с 05:00 до 01:00 стоимость проезда на одном из пунктов взимания платы составит от 200 до 640 рублей, в зависимости от класса транспортного средства.

Скидками могут воспользоваться держатели транспондера "Главная дорога". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.