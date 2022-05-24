Метро во Внуково откроют в 2023 году – Бочкарев

Станция метро в аэропорту Внуково откроется в 2023 году. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. На станции "Внуково" завершается проходка и возводятся подземные конструкции.

Как сообщил заммэра, строительство данного участка представляет собой сложную задачу. Однако все работы идут с опережением графика. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.