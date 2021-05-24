Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию проходят в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации. Пока никаких изменений в расписании рейсов нет и не планируется.

А вот Литва запретила принимать в своих аэропортах самолеты, которые летели через Белоруссию. Пока полеты над республикой прекратили три авиакомпании. К ним могут присоединиться и другие европейские перевозчики. Кроме этого, самолетам "Белавиа" могут запретить посадку в аэропортах Евросоюза.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента, назвав его "вопиющей попыткой белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.