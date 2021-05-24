ЕС рассмотрит введение авиаограничений по Белоруссии. Вопрос обсудят на саммите в Брюсселе. Инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске они расценивают как международный скандал.

Ряд зарубежных авиакомпаний уже корректируют полеты над Белоруссией. Представитель Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщил, что пока они фиксируют единичные случаи отмены. В среднем они обслуживают в сутки около 400 воздушных судов.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.