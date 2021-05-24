Эксперт рассказал об ограничении скорости электросамокатов в Москве

12:45
В Москве решили ограничить скорость электросамокатов. Руководитель проекта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Магомед Колгаев рассказал, о каком лимите скорости идет речь и где конкретно появятся "медленные зоны".
"Движение СИМ будет разрешено прежде всего по выделенной инфраструктуре. Если такой возможности нет, они перемещаются в пешеходные зоны. В ином случае пользователям планируется разрешить перемещаться по тротуарам, однако при этом будет запрещено развитие скорости более 20 километров в час", – сообщил Колгаев.
Он также подчеркнул, что в случае совмещенного с пешеходным движением скорость должна быть снижена до скорости потока, либо пользователь должен спешиться и нести самокат рядом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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