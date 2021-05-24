В Белоруссии создали комиссию по расследованию инцидента с посадкой самолета Ryanair. Об этом заявили в Министерстве транспорта и коммуникаций республики. Там говорят, что обстоятельства обнародуют в ближайшее время.

Накануне лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, сел в Минске после информации о минировании. Она в итоге не подтвердилась, и Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании.

СМИ сообщили, что на борту был белорусский журналист и блогер Роман Протасевич, основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta. Он находится в розыске у властей и фигурирует в списке лиц, причастных к терроризму.

Протасевича задержали в аэропорту. После этого в Белоруссии завели против него уголовное дело по нескольким статьям. Среди них – "организация массовых беспорядков", по которой грозит до 15 лет тюрьмы.

Подробнее о том, как отреагировал на этот инцидент Запад, – в сюжете телеканала Москва 24.