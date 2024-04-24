Госавтоинспекция Москвы опубликовала график приема в праздничные дни

Столичная Госавтоинспекция сообщила график работы своих подразделений в майские праздники. Так, 30 апреля и 11 мая они будут работать в обычном режиме. 28 и 29 апреля, а также 1, 9, 10 и 12 мая будут нерабочими.

При этом с 28 по 30 апреля и с 10 по 12 мая будут работать несколько отделений регистрации, расположенных в МФЦ. Список адресов можно посмотреть в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.