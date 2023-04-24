Завод "Москвич" запустил главный конвейер по производству автомобилей

Завод "Москвич" запустил главный конвейер, автомобили будут собираться на полностью автоматизированной линии длиной 480 метров. Производительность цеха увеличилась более чем в 2 раза. Об этом сообщается в телеграм-канале "Москвича".

Работа основного конвейера позволит увеличить количество операций на производстве, подключить процессы сварки и окраски. Также завод начал подготовку производства к старту мелкоузловой сборки.

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