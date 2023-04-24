В ГД предложили отменить штраф за тонировку передних боковых стекол авто

Автомобилистам могут разрешить тонировку передних боковых стекол. С таким предложением выступили в Госдуме.

На данный момент за затемненные окна грозит штраф в 500 рублей. Однако, по мнению авторов инициативы, тюнинг дает водителям целый ряд преимуществ. Например, он защищает глаза от яркого солнца, что напрямую влияет на дорожную безопасность.

Кроме того, с таким "фильтром" в жаркую погоду салон меньше нагревается, при этом на лобовое стекло нововведение не распространяется. Его тонирование будет по-прежнему запрещено.

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