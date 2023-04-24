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Транспорт

Сбор подписей начали на Кипре под петицией с призывом возобновить авиасообщение с РФ

Сбор подписей начали на Кипре под петицией с призывом возобновить авиасообщение с РФ

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Подписи в поддержку возобновления авиасообщения с Россией собирают на Кипре. Сбор начал координационный совет российских соотечественников.

Организаторы устроили акцию с развертыванием 50-метрового российского флага. По мнению участников, правительство должно было активнее отстаивать свои позиции и поддержать туристическую сферу, которая сильно пострадала после отмены прямых рейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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