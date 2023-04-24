Рижский вокзал закрыли на реконструкцию

Рижский вокзал с 24 апреля будет закрыт на время строительства транспортно-пересадочного узла. С этого дня не работают кассы дальнего следования, зал ожидания и медпункт.

Пассажиропоток заранее перенаправили на станцию "Рижская" второго диаметра, чтобы работы не доставляли серьезных неудобств. Будущий транспортно-пересадочный узел разместится на пересечении Калужско-Рижской линии метро и Большой кольцевой, второго, третьего и четвертого диаметров и маршрутов наземного транспорта.

В данный момент для запуска МЦД-4 на станции Москва-Рижская ведут реконструкцию путей и пассажирской инфраструктуры. Там появится две платформы для пригородных поездов и новый павильон с кассами и турникетами. Само здание вокзала работы не затронут. Оно откроется для пассажиров 1 сентября.

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