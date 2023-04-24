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В мире

Самолет с российскими туристами застрял в Индии из-за грозового фронта

Самолет с российскими туристами застрял в Индии из-за грозового фронта

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В Индии застрял самолет с россиянами. Рейс Куала-Лумпур – Катманду перенаправили в Калькутту из-за грозового фронта. Пассажиры уже просидели на борту 12 часов без воды, и все еще продолжают ждать.

По словам граждан, перекусить не получилось до открытия duty free. Расселить людей в гостиничные номера не могут из-за проходящего турнира по крикету. Кроме того, пилоты, которым предстоит полет в Катманду, вынуждены ночевать прямо в кабине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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