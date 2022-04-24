Маршруты автобусов изменятся в Москве в связи с подготовкой к параду Победы

В Москве изменятся маршруты автобусов в связи с подготовкой к параду Победы. Так, с 25 апреля с 20:00 автобус М1 будет работать на двух участках: от "Больницы РЖД" до Белорусского вокзала и от Болотной площади до "Улицы Кравченко".

Автобус М2 будет ходить от метро "Владыкино" до "Лубянки" и от "Парка Победы" до метро "Библиотека имени Ленина". М3 пойдет от остановки "Серебряный бор" до метро "Краснопресненская" и от "Лубянки" до "Проспекта Буденного".

Кроме того, некоторые маршруты будут укорочены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

