Сезон летней речной навигации официально стартовал в Москве

В Москве официально стартовал сезон летней речной навигации. В этом году в столице впервые запустят регулярные речные маршруты. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Ходить современные электрические трамвайчики будут от Филей до Киевского вокзала, а также от Печатников до Автозаводского моста. Проезд можно будет оплатить "Тройкой".

По словам мэра, в этом сезоне особое место в навигации займет Северный речной вокзал. После реконструкции этот уникальный транспортный объект завоевал восемь престижных наград, четыре из которых были международного уровня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.