"РЖД" назначит сезонные летние поезда на южном направлении. В дополнение к 480 парам поездов, которые курсируют круглогодично, назначены еще 112 из различных регионов.

Этим летом компания планирует перевезти в поездах дальнего следования свыше 40 миллионов человек. При этом в поездах, следующих на юг России, пассажирам будут доступны 8,5 миллионов мест. Это на 6% больше, чем в прошлом году.

В холдинге отметили, что при необходимости количество мест могут увеличить. Например, прицепят дополнительные вагоны, назначат новые поезда или будут чаще запускать существующие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.