Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 11:15

Транспорт

Москвичи сэкономили почти 7 млрд рублей на пересадках в транспорте

Москвичи сэкономили почти 7 млрд рублей на пересадках в транспорте

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 марта

В столичном метро появилось кафе с напитками и едой навынос

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах столицы

Городские камеры показали, что происходит на дорогах в Москве

Пешеходный мост "Багратион" начнут реконструировать в Москве

На МСД стало свободнее после изменения правил движения

"Мой район. Новости": больше половины поездов заменят на Замоскворецкой линии метро

Первое кафе появилось в столичном метро

В аэропортах Подмосковья ввели запрет на нелегальное такси

Благодаря гибкой системе оплаты проезда пассажиры общественного транспорта в прошлом году сэкономили около 7 миллиардов рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Бесплатные пересадки между метро, МЦК, МЦД и наземным транспортом позволяют строить удобные маршруты и не переплачивать за поездки. Пересадка доступна в течение 90 или 120 минут в зависимости от тарифа при оплате "Тройкой", банковской картой, виртуальной "Тройкой" или биометрией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаМария Панкратова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика