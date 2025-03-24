Москвичи сэкономили почти 7 млрд рублей на пересадках в транспорте

Благодаря гибкой системе оплаты проезда пассажиры общественного транспорта в прошлом году сэкономили около 7 миллиардов рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Бесплатные пересадки между метро, МЦК, МЦД и наземным транспортом позволяют строить удобные маршруты и не переплачивать за поездки. Пересадка доступна в течение 90 или 120 минут в зависимости от тарифа при оплате "Тройкой", банковской картой, виртуальной "Тройкой" или биометрией.

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