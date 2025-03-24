В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 марта

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов в сторону центра, на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, а также на внутренней стороне ТТК от Шарикоподшипниковской улицы до Чурской эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону центра в районе станции метро "Петровско-Разумовская", на внешней стороне ТТК перед Лужнецкой эстакадой, на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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