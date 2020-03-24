Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

До конца 2025 года для МЦД планируется закупить более 30 современных составов "Иволга". В этом году совместно с ЦППК будет завершено обновление поездов. Кроме того, стартует обновление подвижного состава на самом загруженном железнодорожном направлении – Ярославском.

"Более 50% поездов на Замоскворецкой линии планируем обновить к концу 2025 года. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем закупать для пассажиров самый комфортный подвижной состав. С 2010 года количество современных вагонов увеличилось почти в 6 раз. Рассчитываем, что к 2030 году доля новых поездов в метро составит порядка 90%. Поездки станут еще удобнее и комфортнее", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Больше 10 миллиардов рублей с оплаты уличных парковок направили авансом на благоустройство дворовых территорий в этом году. На вырученные от парковок средства ежегодно обустраивают детские и спортплощадки, а также ремонтируют инфраструктуру.