Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Утверждена визуальная концепция новой станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро, сообщил Сергей Собянин. По деталям и цветам она будет напоминать оформление первых станций метрополитена.

"Участок бывшей промзоны Теплый Стан площадью 16,78 гектара реорганизует инвестор по программе комплексного развития территорий. По проекту запланировано строительство общественно-деловых и производственных объектов общей площадью более 158,27 тысячи квадратных метров. В рамках договора с инвестором в 2027 году запланирован старт строительства четырех многофункциональных деловых комплексов общей площадью 80,6 тысячи квадратных метров", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Город предоставляет бизнесу и некоммерческим организациям по льготным ставкам больше половины всех арендуемых площадей. Льготы дают организациям в сферах образования, благотворительности, медицины, науки, культуры и других.