Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Поезда "Москва-2024" появятся на Замоскворецкой линии метро в 2025 году

Москвичам рассказали, какие правила пользования электросамокатами ввели в этом сезоне

Больше половины старых поездов заменят на Замоскворецкой линии метро Москвы

Новые правила пользования электросамокатами ввели в Москве в этом сезоне

Москвичам рассказали, когда на Замоскворецкой линии метро заменят поезда

"Мой район. Новости": Москва закупит еще 33 поезда "Иволга 4.0"

Москвичам вновь стали доступны арендные самокаты

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Утверждена визуальная концепция новой станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро, сообщил Сергей Собянин. По деталям и цветам она будет напоминать оформление первых станций метрополитена.

"Участок бывшей промзоны Теплый Стан площадью 16,78 гектара реорганизует инвестор по программе комплексного развития территорий. По проекту запланировано строительство общественно-деловых и производственных объектов общей площадью более 158,27 тысячи квадратных метров. В рамках договора с инвестором в 2027 году запланирован старт строительства четырех многофункциональных деловых комплексов общей площадью 80,6 тысячи квадратных метров", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Город предоставляет бизнесу и некоммерческим организациям по льготным ставкам больше половины всех арендуемых площадей. Льготы дают организациям в сферах образования, благотворительности, медицины, науки, культуры и других.

Читайте также
транспортметрогородстроительствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика