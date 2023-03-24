Сезон проката электросамокатов стартовал в Москве с 24 марта

В Москве с 24 марта стартовал сезон электросамокатов. На улицах появится более 40 тысяч электросамокатов.

В прошлом году этот транспорт пользовался большой популярностью у москвичей. Жители столицы совершили на них более 26 миллионов поездок. По данным Дептранса, в 80% случаев самокаты арендовали, чтобы доехать до офиса, места учебы, парка или торгового центра.

Будут ли в этом году новые правила для пользователей? Изменилась ли максимальная скорость движения? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.