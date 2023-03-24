Сезон проката электросамокатов стартовал в Москве

В Москве с 24 марта стартовал сезон электросамокатов. Кикшеринговые сервисы ждали стабильно сухую и теплую погоду.

В прошлом году этот транспорт пользовался большой популярностью у москвичей. Жители столицы совершили на них более 26 миллионов поездок. По данным Дептранса, в 80% случаев самокаты арендовали, чтобы доехать до офиса, места учебы, парка или торгового центра.

На московских улицах появится 40 тысяч электросамокатов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.