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Транспорт

Движение поездов на участке МЦД-2 приостановят вечером 24 марта

Движение поездов на участке МЦД-2 приостановят вечером 24 марта

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Движение поездов на участке МЦД-2 приостановят с вечера 24 марта до утра 25 марта. Об этом сообщили в МЖД. Ограничения будут действовать с 21:20 до 05:00. Перерыв связан с подготовительными работами для укладки путей МЦД-4.

Поезда МЦД-2 и электрички Рижского и Курского направлений временно будут следовать укороченным маршрутом – от Нахабина до станций Стрешнево и Красный Балтиец, а также от Подольска до Курского вокзала. Часть поездов уберут из графика. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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